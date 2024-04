Myclimate-Chef Christof Fuchs weiß, dass in seiner Branche viel zu oft falsche Verspechen gemacht werden.

Der bisher strengste Prüfer von unternehmerischen Klimazielen will die Regeln lockern. Die Mitarbeiter fürchten Greenwashing und revoltieren. Warum der Handel mit privaten CO2-Zertifikaten voller Skandale ist und trotzdem hilfreich sein kann.