Im Irrenhaus des Kalten Kriegs: „Physiker“ in St. Pölten

Dürrenmatts „Die Physiker“ am niederösterreichischen Landestheater: eine solide Aufführung, die aber zeigt, dass diese pathetische Komödie in einer Zeit, in der keiner mehr an eine „Weltformel“ glaubt, an Wirkung verloren hat.

Einstein, Newton und Möbius, der mit König Salomo spricht: Drei Physiker residieren im Irrenhaus. Grund dafür sind weltumfassende, dabei die Welt gefährdende Erkenntnisse. So lässt sich Friedrich Dürrenmatts Komödie „Die Physiker“ (1961) knappest zusammenfassen, ohne sich dem Vorwurf des Spoilerns auszusetzen. Einst sehr beliebt, wird sie heute nur mehr selten gespielt, in einer merkwürdigen Koinzidenz heuer in zwei österreichischen Landestheatern: ab 4. Mai in Linz, schon jetzt in St. Pölten.