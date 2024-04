So heftig können selbst Blue-Chip-Aktien korrigieren

Jeder der größten Werte aus den USA und aus Europa ist in den vergangenen Jahren zwischenzeitlich um ein Fünftel oder mehr abgestürzt.

Ein Krieg im Nahen Osten und weit in die Ferne rückende Zinssenkungen – dieser Cocktail schmeckt dem Markt nicht. Vor allem Technologiewerte haben vorige Woche heftig korrigiert. Nvidia etwa rutschte allein am Freitag um zehn Prozent ab, da der Hardware-Hersteller Super Micro Computer keine vorläufigen Zahlen bekanntgegeben hat, was als schlechtes Omen für die ganze Branche gilt.