300. Geburtstag von Kant: Womit er uns heute provoziert

Am 22. April 1724 kam der Meisterdenker zur Welt, der lang unser Menschenbild prägte. Heute steht es ziemlich quer zum Zeitgeist. Zum runden Geburtstag eine kleine Polemik gegen den Mainstream der Anti-Kantianer.

Was ist der Mensch? Was für eine Frage! Für Immanuel Kant war es die umfassende, sie überwölbt sein System, in dem er herausfinden wollte: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Mit seinen Antworten hat der Meisterdenker, der heute vor 300 Jahren in Königsberg geboren wurde, über Jahrhunderte unser Selbstverständnis geprägt – am stärksten im deutschsprachigen Raum, aber ausstrahlend auf das ganze „Menschengeschlecht“. Unsere heutigen Zu-Wort-Melder stellen sich solche fundamentalen Fragen nicht mehr, aber implizit geben sie kleinmütige, kleinmachende Antworten.