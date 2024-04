Die Kanaren auf den Barrikaden: „Wir sind am Limit“

Protest auf den Urlaubsinseln gegen Bauprojekte, Umweltzerstörung, überbordenden Tourismus und zu kostspielige Wohnungen.

Immer mehr Urlauber, aber auch immer mehr Probleme: Über 16 Millionen in- und ausländische Touristen besuchten 2023 die Kanarischen Inseln – ein Plus von elf Prozent. Die Inselregierung feiert die spektakulären Besucherzahlen und den touristischen Umsatzrekord, der über 20 Milliarden Euro in die Kassen spülte. Doch nicht alle freuen sich: In der Bevölkerung kippt die Stimmung. Den Bürgern wird es zu viel, sie gehen auf die Barrikaden. Sterben die Ferieninseln am eigenen Erfolg?

„Die Kanaren sind am Limit!“, riefen Zehntausende von Umweltschützern, die am Wochenende auf den Ferieninseln demonstrierten. Mit Kundgebungen, Menschenketten und einem Hungerstreik protestierten sie gegen die Folgen des Massentourismus. „Es reicht!“, skandierten sie. Die Polizei schätzte die Gesamtzahl der Teilnehmer an mehreren Protestmärschen auf mehr als 50.000. Die Organisatoren sprachen von mindestens doppelt so vielen Demonstranten auf Teneriffa und den Nachbarinseln.

„Der Tourismus tötet die Inseln“