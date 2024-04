Russland behauptet den Ort Bohdaniwka eingenommen zu haben

Russische Militärkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau den Ort Bohdaniwka in der Region Donezk eingenommen. Bestätigt wurde diese Meldung noch nicht.

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau den Ort Bohdaniwka in der Region Donezk in der Ostukraine eingenommen. Dies ging am Sonntag aus einer Erklärung des Verteidigungsministeriums hervor. Eine Stellungnahme der Ukraine lagt zunächst nicht vor.

Russland hat eigenen Angaben zufolge zudem einen Angriff auf eines seiner Schiffe im Hafen von Sewastopol auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Trümmerteile der Anti-Schiffsrakete hätten ein kleines Feuer ausgelöst, teilte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, am Sonntag mit. Sewastopol auf der 2014 von Russland annektierten, ukrainischen Halbinsel Krim ist seit dem 18. Jahrhundert der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeer-Flotte.

Die Kleinstadt Tschassiw bleibt unter ukrainischer Kontrolle

Die zuletzt schwer umkämpfte Kleinstadt Tschassiw Jar im Osten der Ukraine bleibt unterdessen nach Berichten ukrainischer Militärs weiter unter ihrer Kontrolle. „Tschassiw Jar hält“, sagte am Sonntag der Sprecher der dortigen Truppenverbände, Nasar Woloschyn, im ukrainischen Fernsehen. „Der Feind drückt zwar, aber die Lage ist unter Kontrolle, es gibt keine russischen Truppen in der Stadt.“ Die russischen Bodentruppen versuchten erfolglos, mit Artillerieunterstützung vorzudringen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Die Kleinstadt Tschassiw Jar gilt als nächstes Ziel der russischen Armee. Die Front verläuft wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Der Ort liegt unweit der vor knapp einem Jahr von den Russen nach schweren Kämpfen eingenommenen Stadt Bachmut. Erst vor wenigen Tagen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Tschassiw Jar besucht und die Verteidigungsanlagen inspiziert. (APA)