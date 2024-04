Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

USA geben Ukraine-Hilfen frei: Es dauerte Monate bis die USA sich auf das Hilfspaket für die Ukraine einigen konnten. Am Wochenende war es so weit. Ein kollektives Aufatmen in der ukrainischen Bevölkerung. Auch wenn Russland das Aufkeimen von Hoffnung sofort ersticken wollte und die Niederlage trotz US-Unterstützung prophezeite. Mehr dazu.

Israels Armeechef billigt Fortsetzung von Gaza-Krieg: Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat nach Militärangaben Pläne zur Fortsetzung des Gaza-Kriegs gebilligt. Halevi habe „die weiteren Schritte“ am Sonntag genehmigt, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Der israelische Kan-Sender berichtete, Teil der Pläne sei auch ein Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden an der Grenze zu Ägypten. Es sei offenbar in Kürze mit einer Evakuierung der Zivilbevölkerung zu rechnen. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Gaza-Krieg.

Weltweite Militärausgaben so hoch wie nie: Wieder haben die weltweiten Militärausgaben einen Höchststand erreicht. Bereits zum neunten Mal in Folge übertrafen die Zahlen die Ausgaben des Vorjahres, wie aus einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervorgeht, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach stiegen die Ausgaben im Jahr 2023 inflationsbereinigt um 6,8 Prozent auf 2,44 Billionen US-Dollar (rund 2,28 Billionen Euro) - der größte Anstieg im Jahr-zu-Jahr-Vergleich seit 2009.

Eine Grafik der Ausgaben - Stand Februar 2024 APA / Comyan / Apa

Kleinkinder mittlerweile größte Asylwerber-Gruppe: Kinder bis sieben Jahre sind mittlerweile die größte Asylwerber-Gruppe. Im ersten Quartal kam knapp ein Drittel der Asylanträge von Kindern zwischen null und sieben Jahren. Rund 53 Prozent der Antragssteller sind nicht älter als 18. Dazu ist der Anteil weiblicher Asylsuchender markant gestiegen. Insgesamt geht die Zahl der Anträge gemäß Asylstatistik zurück. Mehr dazu.

Ernsthafte Alternativen? Das will offenbar kaum jemand: Zwei Vorschläge, einmal von Wiens Vize-Bürgermeister Wiederkehr (Neos) und einmal von Sozialminister Rauch (Grüne). Doch wohl keine der beiden Vorschläge, wie Menschen mit Asyl in Österreich besser verteilt werden könnten, werden in diesem Wahljahr ernsthaft diskutiert werden, oder gar andere Optionen, schreibt Klaus Knittelfelder in der heutigen Morgenglosse: Es wird nichts passieren. Mehr dazu.

Auftaktplädoyers im Schweigegeld-Prozess gegen Trump: Die Geschworenen sind ausgewählt und eingeschworen. Der Schweigegeld-Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der USA wird heute, Montag, fortgesetzt. Nach rund viertägiger Geschworenen-Suche werden heute die Auftaktplädoyers erwartet. Trump wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben.

Vorjahr brachte Höchststand an Hitzetagen in Europa: Viele Menschen in Europa waren im Vorjahr mit extremen Wetterbedingungen und ihren Folgen konfrontiert. So seien 2023 so viele Tage mit enormer Hitze wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen registriert worden, schreiben der europäische Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation WMO in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Insgesamt sei das vergangene Jahr - je nach Datensatz - das zweitwärmste oder zusammen mit 2020 das wärmste Jahr in Europa gewesen. Mehr dazu.