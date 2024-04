2023 brachte so viele Tagungen wie noch nie in Wien

Gegenüber 2022 stieg die Zahl der Tagungen in Wien um knapp die Hälfte.

Mehr als 6450 Kongresse mit 633.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es im Vorjahr in Wien. Das ist um 18 Prozent mehr als im stärksten Jahr 2019.

Wien ist ein Kongress-Hotspot. Während der Coronapandemie ist die Zahl der Tagungen aber eingebrochen. Anders als vermutet, hat sich das Kongresswesen nun aber wieder mehr als erholt. Im Vorjahr gab es so viele Tagungen wie noch nie in der Bundeshauptstadt. Das teilt Wien Tourismus in einer Aussendung mit.

6454 Kongresse und Firmenveranstaltungen fanden demnach 2023 statt. Das sind um 18 Prozent mehr als 2019, das bisherige Rekordjahr. Im Vergleich zu 2022 stieg die Zahl um knapp die Hälfte. 633.000 Tagungsgäste wurden gezählt. Auch das ist ein neuer Rekord. Gegenüber dem stärksten Jahr 2018 ist die Zahl um 0,4 Prozent höher.

Nächtigungen unter Höchstwert

Übernachtet haben dürften jedoch nicht so viele. Mit 1.591.000 Nächtigungen lag man deutlich unter dem Höchstwert im Jahr 2018, wo es noch um 17 Prozent mehr tagungsbezogene Nächtigungen gab. Insgesamt gab es im Vorjahr 17,3 Millionen Nächtigungen in Wien, neun Prozent davon waren wegen Kongressen.

Um weitere internationale Veranstaltungen nach Wien zu holen, investiert die Stadt mit dem Vienna Meeting Fund vier Millionen Euro. Mit diesem will man insbesondere mehr Green Meetings und Öko-Events in die Bundeshauptstadt holen. (Red.)