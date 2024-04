Expertenregierung? Ein seltsames Gerücht macht die Runde

Bundespräsident Van der Bellen will in puncto Regierungsbildung noch nicht „die Karten auf den Tisch legen“

In Wien erzählt man sich, dass in der Hofburg Vorbereitungen getroffen werden, nötigenfalls eine Kurzzeit-Expertenregierung für die Zeit der Regierungsverhandlungen zu basteln. Warum das trotz allem abwegig wäre.

Dem Land steht ein relativ heißer Herbst bevor, und zwar ganz unabhängig vom Klimawandel. Denn wenn die Prognosen für die Nationalratswahl auch nur einigermaßen halten, könnte mit der FPÖ am Ende eine Partei vorne stehen, mit der niemand koalieren will. Dass die ÖVP doch noch zu den Blauen kippt, wurde in den vergangenen Wochen durch die Spionage-Affäre noch unwahrscheinlicher. Doch Zweierkoalitionen an der FPÖ vorbei geben die Umfragen derzeit nicht her, der mögliche Einzug von Kleinparteien würde eine Mehrheitsfindung noch weiter verkomplizieren. Bis letztlich eine Koalition steht, dürfte es mehrere Monate dauern. Zum Vergleich: Selbst die aufgelegte Variante aus Türkis und Blau wurde 2017 drei Monate verhandelt.

Und: Sobald sich der neue Nationalrat konstituiert – das muss spätestens 30 Tage nach der Wahl der Fall sein -, hätte die türkis-grüne Koalition, die der Tradition nach während der Bildung einer neuen Regierung die Geschäfte weiterführen würde, wohl eine Mehrheit im Parlament gegen sich. Das wäre zwar per se kein Novum, allzu oft kam es in den vergangenen Jahrzehnten aber auch nicht vor. Das letzte Mal im Jahr 2006, als ÖVP und BZÖ vor dem Wechsel zur Großen Koalition für die Zeit der Regierungsverhandlung ohne Nationalratsmehrheit waren.