Bericht: E-Autoziel der deutschen Regierung ist nicht erreichbar

Deutschland hat einen Bestand von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 als Ziel ausgerufen. Für die „Automobilwoche“ ist das auch unter optimistischen Annahmen unrealistisch.

Das Ziel der deutschen Regierung von 15 Millionen Elektroautos in Deutschland bis 2030 ist nach Schätzungen des Fachblatts „Automobilwoche“ auch unter günstigen Annahmen nicht zu erreichen. Selbst in einem optimistischen Szenario, in dem die Hersteller bei großem Angebot ihr Marketing verstärken, sei nur ein Bestand von 8,65 Millionen E-Autos zu erwarten, berichtete die Zeitung am Montag.

Ein realistisches Szenario kommt auf 6,15 Millionen Pkw, ein pessimistisches mit einer Verschiebung des Aus für Verbrenner in der Europäischen Union von 2035 auf 2040, hohen Preisen und geringem Angebot auf 4,7 Millionen.

In allen Szenarien wird angenommen, dass keine staatliche Kaufprämie mehr eingeführt wird. Ausgehend von 1,41 Millionen Elektroautos im Bestand Ende 2023 müssten künftig jedes Jahr fast zwei Drittel der Neuzulassungen in Deutschland Stromer sein, schätzte die „Automobilwoche“. Mit dem Wegfall der staatlichen Förderung sackten die Neuzulassungen von E-Autos in diesem Jahr allerdings ab. Im März betrug ihr Marktanteil nur noch zwölf Prozent, nach 18 Prozent im vergangenen Jahr. (APA/Reuters)