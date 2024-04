Ärzte in Australien: „Keine Giftschlangen ins Krankenhaus mitbringen“

Archivbild aus dem Jahr 2012 von einer Östlichen Braunschlange in einer Vorstadt von Sydney. Schlangen sollte man in Ruhe lassen - auch nach einem Biss. Umso mehr, wenn die Schlange bereits bissbereite Verteidigungshaltung eingenommen hat wie auf diesem Bild.

Archivbild aus dem Jahr 2012 von einer Östlichen Braunschlange in einer Vorstadt von Sydney. Schlangen sollte man in Ruhe lassen - auch nach einem Biss. Umso mehr, wenn die Schlange bereits bissbereite Verteidigungshaltung eingenommen hat wie auf diesem Bild. APA / AFP / William West

Ein besonders gefährliches Reptil sei dem Personal einer Klinik in einer durchsichtigen Vorratsdose ausgehändigt worden. Die Handhabung (und auch das Einfangen) der Schlangen ist einerseits gefährlich, andererseits verzögert sie die Behandlung des Gebissenen.

Ärzte in Australien haben Opfer von Schlangenbissen aufgefordert, die Tiere künftig nicht mehr zwecks Identifizierung mit ins Krankenhaus zu bringen. Speziell in der tropischen Region Queensland würden Klinikmitarbeiter häufig mit einigen der giftigsten Schlangen der Welt konfrontiert, die von Patienten gefangen wurden, berichtete der australische Sender ABC am Montag unter Berufung auf Mediziner. Irrtümlich glaubten sie, dass dies bei der Behandlung hilfreich sein könnte.

In einem besonders drastischen Fall sei der Belegschaft des Bundaberg Hospitals nördlich von Brisbane Anfang des Monats eine durchsichtige Vorratsdose aus Plastik mit einer Östlichen Braunschlange ausgehändigt worden, einer der giftigsten Landschlangen der Welt. Das Reptil sei kaum gesichert gewesen und die Mitarbeiter hätten große Angst gehabt, zitierte der Sender Adam Michael, den Direktor für Notfallmedizin an der Klinik. Das habe die Behandlung des Patienten erheblich verzögert. Zudem setzten die Menschen sich unnötigen Risiken aus, wenn sie versuchten, die Tiere einzufangen.

Nachweiskits sorgen dafür, dass das richtige Gegengift zum Einsatz kommt

Schlangen in ein Krankenhaus mitzubringen sei nicht nur gefährlich, sondern Krankenhausmitarbeiter seien generell auch nicht in der Lage, Schlangen zu identifizieren, betonte Michael. Ärzte könnten anhand klinischer Anzeichen sowie durch Bluttests und Schlangengift-Nachweiskits feststellen, ob ein Gegengift benötigt werde und falls ja, welches.

In Australien, wo viele Giftnattern leben, werden jedes Jahr durchschnittlich 3000 Menschen von einer Schlange gebissen. Jedoch benötigen Forschern zufolge nur 100 bis 200 davon ein Antitoxin. Tödliche Schlangenbisse sind selten - jedoch war erst im März ein 47-Jähriger bei dem Versuch ums Leben gekommen, eine Östliche Braunschlange aus einem Kindergarten zu entfernen. Der Mann wurde mehrmals in den linken Arm gebissen - wusste aber nicht, ob es sich um eine Giftschlange handelte. Statt einen Rettungswagen zu rufen, sei der Mann noch nach Hause gefahren. Kurze Zeit später kam es zum Herzstillstand.

Es halten sich auch viele Mythen über die Behandlung eines Schlangenbisses. Keinesfalls sollte man eine Bisswunde aussaugen oder die betroffene Stelle abbinden, rät etwa das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg. „Lassen Sie die Wunde in Ruhe“, heißt es auf der BNITM-Homepage. Weitere Verhaltenstipps: „Entfernen Sie Ringe, Armreifen, Uhren und andere einengende Dinge an der betroffenen Gliedmaße. Immobilisieren Sie die betroffene Gliedmaße. Bringen Sie das Opfer in eine stabile Seitenlage.“ Und: „Die Schlange nicht angreifen oder töten“. (APA/dpa/Red.)