Warum wir dieses ungute Gefühl nicht loswerden

Manchmal sind die Dinge gar nicht so schlimm, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Der neue argentinische Präsident Milei zum Beispiel.



Gerhard Hofer

stv. Chefredakteur





Guten Morgen,

heute will ich über Gefühle schreiben. Ich stelle mir nämlich schon lang die Frage, warum mir Leute in meinem Bekanntenkreis, denen es verhältnismäßig gut geht, möglicherweise noch nie so gut gegangen ist, warum mir diese immer wieder die Ohren volljammern. Bevor ich darauf aber eingehe, will ich einen Blick nach Argentinien werfen. Dort passiert nämlich Spannendes. Ein gewisser Javier Milei ist seit Dezember Regierungschef, und relativ schnell waren sich so ziemlich alle Kommentatoren einig: Das ist ein „Vollkoffer“, wie man bei uns in Wien zu sagen pflegt.