Entsetzen über Kultur-Kahlschlag in der Slowakei

Die nationalistische slowakische Kulturministerin Martina Simkovicova sorgt mit Umbesetzungen und Kürzungen in der Kunstszene für Entsetzen.

Eine suggestive „Umfrage“, die das slowakische Kulturministerium im Jänner auf Facebook startete, charakterisiert wohl am besten die Geisteshaltung von Martina Simkovicova: „Renovierung von Kulturdenkmälern, Unterstützung für Künstler oder ein Drag-Queen-Festival für Kinder – sagen Sie ihre Meinung!“ So lautete die plakative Aufforderung an die Bürger der Slowakei.