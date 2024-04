Integration von Flüchtlingskindern gelingt in der Schule besser, wenn der Rest der Klasse Deutsch spricht.

Integration von Flüchtlingskindern gelingt in der Schule besser, wenn der Rest der Klasse Deutsch spricht. Unbekannt

Die Konzentration von Asylwerbern in Wien schadet ihnen und dem Land. Dies gilt vor allem für die Kinder und Jugendlichen. Jede Maßnahme, die eine Verteilung bewirkt, sollte sofort umgesetzt werden.

Als Anfang der 1990er-Jahre die Kriege im ehemaligen Jugoslawien ausbrachen, rollte eine riesige Flüchtlings- und Migrationswelle auf Österreich zu. Diese war auch in den Schulen spürbar. Kaum eine Klasse, in der nicht plötzlich ein Kind saß, das wenige Wochen zuvor noch in Osijek, Tuzla oder Sarajewo gelebt hatte. Doch die Integration der Neuankömmlinge gelang meist gut. Grund dafür war auch ein vorteilhaftes Verhältnis zwischen autochthonen und Flüchtlingskindern. Dadurch lernten Letztere schnell die Sprache und wurden Teil der aufnehmenden Gesellschaft. Und selbst wenn manche der als Erwachsene gekommenen Eltern Österreich fremd blieben: Die Kinder von damals sind heute fast alle waschechte Österreicherinnen und Österreicher.