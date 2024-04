Der deutsche Präsident wurde in Istanbul mit Protesten begrüßt. Rassistische Skandale erschüttern die oppositionelle CHP.

Frank-Walter Steinmeier wollte am Montag am Istanbuler Bahnhof Sirkeci demonstrieren, wie nahe sich Deutsche und Türken sind. In dem Bahnhof, einst Endstation des Orient-Express, stiegen in den 1960er-Jahren Zehntausende Türken in Züge, die sie als „Gastarbeiter“ nach Deutschland brachten. Steinmeier würdigte die Leistung der türkischen Arbeiter in Deutschland und sagte, die Bundesrepublik sei „ein Land mit Migrationshintergrund“.

Kein Spaziergang für den deutschen Präsidenten