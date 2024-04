Gültig sind die Erhöhungen ab 1. Mai 2024.

Nach der dritten Verhandlungsrunde haben die Gewerkschaft und der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Montagabend einen Kompromiss bei den kollektivvertraglichen Lohn- und Gehaltserhöhungen gefunden.

Die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter steigen um 7,5 Prozent. Die Ist-Löhne und -Gehälter werden um 6,8 Prozent erhöht. Die Lehrlingseinkommen steigen um 7,5 Prozent. Zulagen und Reiseaufwandsentschädigungen steigen ebenso um 7,5 Prozent. Die Zulage für die 2. Schicht wird um 78 Prozent auf einen Euro pro Stunde erhöht, schreibt die Gewerkschaft in einer Aussendung. Gültig sind die Erhöhungen ab 1. Mai. 2024.

Zudem vereinbarten die Kollektivvertragspartner eine Qualifizierungsoffensive. In den nächsten Jahren sollen Beschäftigte ohne einschlägige Berufsausbildung zu Fachkräften qualifiziert werden“, heißt es von der Gewerkschaft Pro-Ge.

Die KV-Einigung für die Elektro- und Elektronikindustrie ist der erste Abschluss in der diesjährigen industriellen Frühjahrslohnrunde. Weiter geht es mit den Verhandlungen (3. Runde) der chemischen Industrie am 23. April, die Papierindustrie verhandelt am 25. April (2. Runde).