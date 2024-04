Geht die Börsenparty zu Ende?

Die Rekordjagd an den Aktienmärkten legte unlängst zumindest eine Pause ein. Der Nahost-Konflikt und die hartnäckige Inflation in den USA sorgen für Unsicherheit. Kann der Aufwärtstrend weiter anhalten? Wir gehen in unserer Strategie davon aus, dass das Umfeld für Aktien weiterhin günstig ist.

Die Indikatoren für die Wirtschaft werden positiver und damit steigen die Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Für heuer erwarten die Analysten einen moderaten Anstieg von 5,6 %, aber für 2025 wird mit 15 % gerechnet. Hier ist also eine Trendwende zu verzeichnen, die sich positiv auf die Aktienmärkte auswirken sollte. Ein weiterer positiver Aspekt sind die Rezessionsindikatoren, die sich stetig verbessern, in Europa noch deutlicher als in den USA. Dazu zählen etwa Arbeitsmarktdaten oder Einkaufsmanagerindizes.

Historisch betrachtet waren die Monate nach der letzten Zinserhöhung fast immer sehr erfreulich für Aktieninvestoren. Geht man von der durchschnittlichen Dauer eines Bullenmarktes aus, könnte die Börsenparty bis August 2025 andauern. Laut unserem Bull-Bear-Modell könnte der Markt noch 16 % zulegen. Auch die KI-Story ist intakt, der Markt hat aber an Breite gewonnen, das heißt, der positive Trend wurde von einer größeren Zahl an Titeln getragen. Eine Korrektur ist aufgrund des volatilen geopolitischen Umfelds immer möglich.

Wann gibt es Zinssenkungen?

Dazu kommt, dass Zinssenkungen auf sich warten lassen, der Kampf gegen die Inflation ist nicht endgültig gewonnen. Obwohl eine Zinssenkung der EZB im Juni wahrscheinlich ist, liegt die Wahr­scheinlichkeit nicht mehr bei 100 %. In den USA ist aufgrund der jüngsten Inflationszahlen eine erste Zinssenkung im Juni oder Juli unwahrscheinlich. September wäre der nächste Termin, hier trägt der Zeitpunkt kurz vor den Wahlen zur Unwahrscheinlichkeit bei. Das würde bedeuten, dass schlimmstenfalls erst 2025 eine Senkung stattfinden würde. Läuft die US-Wirtschaft aber weiterhin robust, muss das für Aktien kein schlechtes Umfeld sein.



