Kultfilm „Priscilla – Königin der Wüste“ bekommt eine Fortsetzung

In der australischen Komödie reisen drei Drag-Queens durch die Wüste von Australien. Damals ungewohnt: „Priscilla“ stellte seine LGBT-Charaktere positiv dar.

Die Komödie „Priscilla – Königin der Wüste“, die 1994 auf dem Filmfestival von Cannes Premiere feierte, war zuerst ein veritabler Hit in seiner Heimat Australien, ehe sie den Rest der Welt eroberte. Heute gilt der Film als Kult– und als Homo-/Bi-/Trans-Referenzwerk, der seine Figuren positiv darstellt, im Rest der Welt. . Jetzt soll der Kultfilm unter der Regie von Stephan Elliott eine Fortsetzung bekommen, berichtet „Deadline“ unter Berufung auf den Filmemacher. Besonders schön: Der Cast von damals mit Guy Pearce, Hugo Weaving und Terence Stamp in den Hauptrollen ist wieder mit dabei.

„Ich wiederhole mich nicht, wir werden mit dem neuen Film in Australien beginnen, aber meine Güte, wir werden eine Höllenreise unternehmen“, verriet Elliott vor wenigen Tagen. „Die Originalbesetzung ist an Bord, ich habe ein Drehbuch, das allen gefällt, wir arbeiten immer noch an Deals – aber es passiert wirklich.“

Einen Oscar gab es für die Kostüme

Im Film nimmt das exzentrische Trio aus den Drag Queens Bernadette, Mitzi und Felicia aus Sydney das Angebot an, in einem Casino in Alice Springs im Zentrum Australiens ihre Show aufzuführen. Mit einem auf den Namen Priscilla getauften Bus unternehmen sie eine Tour quer durch das Outback, treffen auf Provinzler und bringen ganz nebenbei die Geschlechtergrenzen durcheinander. Ein überdreht-schimmernder, pulsierender Wahnsinn.

Kostümdesigner Tim Chappel erhielt 1995 den Oscar für seine schrillen Glitter-Kreationen. „Ich bekomme noch immer E-Mails von jungen Leuten und jungen Homosexuellen aus anderen Ländern, die sagen, der Film habe ihnen die Welt eröffnet und ihnen das Gefühl gegeben, frei zu sein“, sagte er dem Sender ABC.

Remake „To Wong Foo“ folgte

Ein Hollywood-Remake ließ nicht zu lange auf sich warten: „To Wong Foo – Thanks for Everything, Julie Newmar“ von Regisseurin Beeban Kidron wartete mit Stars wie Wesley Snipes, John Leguizamo und Patrick Swayze auf. (APA/Red.)