Auch wenn künstliche Intelligenz stark polarisiert: Sie ist längst in der Breite der Bevölkerung angekommen. Unternehmen sollten ihre Kunden nicht unterschätzen, wenn es um KI geht.

Was die Streamingplattform Spotify in 150 Tagen und das soziale Netzwerk Instagram in 75 Tagen schafften, gelang der künstlichen Intelligenz von Open AI in nur fünf Tagen. So lang – oder eher: kurz – dauerte es nämlich, bis das Sprachmodell ChatGPT weltweit bereits von 100 Millionen Menschen genutzt wurde. Inzwischen sind es freilich noch viel mehr Nutzer.

Vor diesem Hintergrund erstaunt wenig, dass laut einer neuen Studie der Boston Consultin Group (BCG) ein Gros der Menschen weltweit künstliche Intelligenz zumindest kennt. So kennen etwa 90 Prozent der Inder ChatGPT, 45 Prozent davon nutzen die KI auch. In Deutschland ist KI 79 Prozent der Befragten ein Begriff und 18 Prozent davon nutzen den Chatbot. Die Studie umfasst 21 Länder, Österreich ist nicht dabei. Aber „die Ergebnisse für Deutschland lassen sich im Großen und Ganzen auch auf Österreich umlegen, wobei die Österreicher sich ein bisschen weniger für künstliche Intelligenz begeistern“, erklärt Michael Widowitz, Partner bei BCG X, zuständig für künstliche Intelligenz, gegenüber der „Presse“.