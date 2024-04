Akustische Phantomschmerzen: Der Klang von Autos, die gar keinen haben

Wie sich Hersteller mangels Motorengeräusch um die emotionale Komponente ihrer Elektroautos sorgen und warum manche (Verbrenner-)Autos lauter sein dürfen als andere.

Es scheint, als vermuteten die Hersteller bei den Käufern ihrer Elektroautos so eine Art akustischen Phantomschmerz. Die Ruhe an Bord – eigentlich eines der großen Elektro-Assets – scheint mehr irritierend als erhebend zu wirken. Jedenfalls fällt auf, dass viel Aufwand in die Entwicklung künstlicher Betriebsgeräusche gesteckt wird. Hat man Sorge, dass ohne Lebenszeichen aus dem Motorraum die „Emotion“ (Lieblingswort der Autowerbeprosa) auf der Strecke bleibt?