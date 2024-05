Das denkmalgeschützte Rennbahnidyll in der Wiener Krieau

Seit nunmehr 150 Jahren ruft der Wiener Trabrennverein zu Pferderennen in den Wiener Prater. Obwohl rundum Häuser wachsen und Platz, Zuschauer und Wetteinsätze schwinden, bleibt die Aufgabe ein Fremdwort. Ein Geburtstagsbesuch.

Wer durch den Wiener Prater spaziert, sieht Veränderung. Das Messeareal ist neu herausgeputzt, rund um die Wirtschaftsuniversität sind Wohnhäuser in einem Tempo und einer Anzahl emporgeschossen, die man für gemeinhin Pilzen im Wald andichtet. Es gibt Büros, Hotels, ganz neue Hochhäuser. Vis-à-vis dem Happel-Stadion kann man zuschauen, wie täglich ein ums andere Stockwerk wächst. Und weitere Projekte sonder Zahl liegen planfertig in Schubladen bereit.

Viele finden im Viertel Zwei jetzt ein modernes Zuhause, und entlang der Trabrennstraße oder der Südportalstraße ist eine Imagekorrektur verwirklicht worden. Dafür aber mussten andere Platz machen und in ihrem eigenen Gedeih erstaunlichen Stillstand dulden. Seit Jahren schwindet nunmehr das Areal des Wiener Trabrennvereins und seiner traditionell-ehrwürdigen Rennbahn in der Krieau. Es wird noch kleiner werden, die Lage vermutlich trister. Obschon das viele denken, will man diese Vision in Ställen und auf der Sandbahn keinesfalls hören oder glauben.

Rennen, Rallye, Robbie

Dass der Trabrennverein am 1. Mai sein 150-jähriges Bestehen feiert, mag für Liebhaber und Begleiter der Zunft freilich ein großer Festtag sein. Doch in jedem Sulky drehen seit gefühlten Ewigkeiten auch Nostalgie, Wehmut und Zukunftsangst ihre Runden.