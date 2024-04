Wer ab Herbst am Burgtheater spielt: Wechsel im Ensemble

Der neue Direktor Stefan Bachmann bringt zehn Schauspielerinnen und Schauspieler aus Köln nach Wien. Peters und Reinsperger kehren zurück, Galke und Bülow gehen. Und Meyerhoff?

Am gestrigen Montag war das Burgtheater noch vor Gericht vertreten, wegen einer Klage auf Schadenersatz gegen das frühere Ensemble-Mitglied Florian Teichtmeister. Am heutigen Dienstag ging es bei der großen Pressekonferenz um die Zukunft des Theaters unter dem neuen Direktor Stefan Bachmann, der im Herbst aus Köln nach Wien wechselt. Um den Spielplan. Und dabei auch um die Namen derer, die man dann auf der Bühne sehen wird.



Von Alexander Angeletta bis Ines Marie Westernströer: Mehr als ein Dutzend neue Namen finden sich nach dem Sommer im Ensemble des Burgtheaters. Das Gros der 70 Schauspielerinnen und Schauspieler bleibt dem Haus erhalten, unter den 14 Abgängen finden sich Namen wie Jan Bülow, Rainer Galke oder Sophie von Kessel. Mit Stefanie Reinsperger, Caroline Peters und Max Simonischek kommen drei bekannte Gesichter zurück ans Haus.

Wer kommt aus Köln?

Die meisten der neuen Ensemblemitglieder bringt Bachmann freilich von seiner früheren Wirkstätte Köln mit: So etwa den 1990 in München geborenen Angeletta, der vor Köln u.a. in Dresden und Bremen engagiert war oder den aus Linz stammenden Stefko Hanushevsky, der nach seinem Schauspielstudium in Linz etwa am Schauspiel Frankfurt, am Staatsschauspiel Dresden und am Nationaltheater Mannheim wirkte, bevor er 2013 nach Köln ging. Ebenfalls aus Köln wechseln Paul Basogna, Lola Klamroth, Rebecca Lindauer, Justus Maier, Seán McDonagh, Jörg Ratjen und Ines Marie Westernströer. Aus der Schweiz kommt der 1965 geborene Bruno Cathomas, dessen Weg von Basel über Berlin nach Hamburg und schließlich Köln führte. Somit bringt Bachmann zehn Schauspielerinnen und Schauspieler aus Köln nach Wien.

Die Wienerin Franziska Hackl, die 2011 mit einem Nestroy-Preis in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet wurde, wechselt vom Residenztheater in München, wo sie seit 2019 engagiert ist, zurück in ihre Heimatstadt. Auch der gebürtige Oberösterreicher Thiemo Strutzenberger wechselt von München zurück nach Wien, wo er dem Publikum u.a. aus dem Schauspielhaus bekannt ist. Auch den aus Leipzig stammenden Michael Wächter, der zuletzt am Residenztheater beschäftigt war, holt Bachmann ans Burgtheater.

Caroline Peters kommt aus Berlin zurück

Von der Schaubühne Berlin kehrt die ehemalige Salzburger Buhlschaft Caroline Peters wieder ans Burgtheater zurück, wo sie bereits ab 2004 Ensemblemitglied war und für ihre Rolle in „Theblondproject“ von Gesine Danckwart und in Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“ 2020 ihren zweiten Nestroy-Preis erhielt. Buhlschaft-Erfahrung hat auch Reinsperger, die bereits 2014 ans Burgtheater engagiert worden war, dann aber ans Volkstheater und schließlich zum Berliner Ensemble wechselte. Fix engagiert hat Bachmann auch Max Simonischek, der zuletzt vor allem für den Film tätig war und jüngst etwa in Sabine Boss' „Die Nachbarn von oben“ zu sehen war. Nicht auf der Liste der Rückkehrer findet sich Joachim Meyerhoff. Er soll zunächst als Gast ans Burgtheater zurückkehren – wie auch Jens Harzer und Martin Wuttke. (APA/red.)

Neuzugänge Bestehendes Ensemble Abgänge

Alexander Angeletta Elisabeth Augustin Jan Bülow

Paul Basonga Bibiana Beglau Rainer Galke

Bruno Cathomas Klaus Maria Brandauer Marcel Heuperman

Franziska Hackl Zeynep Buyraç Arthur Klemt

Stefko Hanushevsky Stefanie Dvorak Dagna Litzenberger Vinet

Lola Klamroth Gunther Eckes Christoph Luser

Rebecca Lindauer Sarah Viktoria Frick Katharina Pichler

Justus Maier Regina Fritsch Maximilian Pulst

Seán McDonagh Norman Hacker Wolfram Ruppert

Caroline Peters Jonas Hackmann Lukas Vogelsang

Jörg Ratjen Maria Happel Julian von Hansemann

Stefanie Reinsperger Dorothee Hartinger Sophie von Kessel

Max Simonischek Lilith Häßle Lili Winderlich

Thiemo Strutzenberger Sabine Haupt Johannes Zirner

Michael Wächter Ernest Allan Hausmann

Ines Marie Philipp Hauß

Westernströer Michael Heltau

Alexandra Henkel

Markus Hering

Mavie Hörbiger

Daniel Jesch

Felix Kammerer

Hans Dieter Knebel

Roland Koch

Dietmar König

Annamária Láng

Katharina Lorenz

Dörte Lyssewski

Michael Maertens

Markus Meyer

Birgit Minichmayr

Oliver Nägele

Nicholas Ofczarek

Elisabeth Orth

Caroline Peters

Barbara Petritsch

Elisa Plüss

Felix Rech

Robert Reinagl

Martin Reinke

Maresi Riegner

Safira Robens

Sylvie Rohrer

Branko Samarovski

Markus Scheumann

Martin Schwab

Nina Siewert

Dunja Sowinetz

Marie-Luise Stockinger

Nils Strunk

Itay Tiran

Tilman Tuppy

Andrea Wenzl

Tim Werths

Stefan Wieland

Julia Windischbauer