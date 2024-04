Auf eine Leberkässemmel ins AKW

Sigrid Horn präsentierte „Paradies“, ihr gelungenes Konzeptalbum zu „45 Jahre Nein zum AKW“. Als Gäste glänzten u.a. Anna Mabo, Ernst Molden, Mwita Mataro und das Folkduo SarahBernhardt.

Sich einmal wie Homer Simpson, seines Zeichens Sicherheitsinspektor im Atomkraftwerk in Springfield, zu fühlen, das ist hierzulande nicht leicht zu realisieren. Die aus dem Mostviertel gebürtige Liedermacherin Sigrid Horn machte es an einem nasskalten Novembertag 2023 allerdings möglich. Sie lud in die Schaltzentrale des nie ans Netz gegangenen AKW Zwentendorf, um an diesem illustren Ort ihr aktuelles Konzeptalbum „Paradies“ vorzustellen. Das „kraftlose Kraftwerk“ (Zitat Anna Mabo) zu thematisieren, diese Idee hatte just ein Mitarbeiter der EVN. Unternehmenssprecher Stefan Zach fragte bei Horn an, ob es für sie vorstellbar sei, ein Konzeptalbum zum Thema „45 Jahre Nein zum AKW“ zu machen.

Und der Hausmeister singt: „I drah‘s Liacht auf und o“

Und so setzte die 34-Jährige die Grundidee mit Gästeschar um. Ein Gros davon stand nun auch bei der Livepremiere im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses auf der Bühne. Etwa das Folkduo SarahBernhardt, dem eine intensive Melodie einfiel, die dem Lied „Luft“ ungeheuren Auftrieb verlieh. Ihre Gedanken zur Mikroatmosphäre des Kraftwerks kulminierten in einer elegischen Erkenntnis: „In Zwentenhausen is koid.“ Auch das kuriose Nachleben des verhinderten Kraftwerks wurde zum Thema einiger Lieder. Ernst Molden meditierte etwa über das Leben und Wirken des Hausmeisters, der sieben Jahre lang gemeinsam mit seinem Hund Leonie über das Haus wachte. Unisono mit Horn sang Molden über dessen hohe Kunst, die Zeit im Angestelltenverhältnis totzuschlagen. „I drah’s Liacht auf und o, I bleib duad schde und do.“ Noch absurder war, was Horn zwischen den Liedern erzählte. Etwa, dass in den Jahren, in denen das weitere Schicksal ungewiss war, das Haus in einer Art Geisterbetrieb fortgeführt wurde.

Kuriose Reime, grimmiger Humor

Anna Mabo hat dieser Zeit des Übergangs in „Instandhaltungsphase“ mit grimmigem Humor ein musikalisches Denkmal gesetzt. Sie ließ sich von den Protokollen der über ihre Nichttätigkeit ein wenig verzweifelten Kraftwerksmitarbeiter inspirieren. Ihre kuriosen Reime über halb verdaute Leberkässemmeln und ausgeschriebene Kugelschreiber sorgten für reichlich Heiterkeit im Saal.

Sehr gut kam auch Mwita Mataro an, der als souliger, englischsprachiger Sänger von At Pavillon Lorbeer gesammelt hat und jetzt auch in Mundart singt. Er entbot das von ihm komponierte „In deine Augen“ im Duett mit Horn. Das war beinah ein Exzess der Empfindsamkeit. Auch mit Ina Regen, die gern im Dunst des Pathos wandelt, war reale Kitschgefahr gegeben. Die Angst war unbegründet. Regen balancierte perfekt zwischen Feeling und Drama. Nicht zuletzt bei ihrem Song „Wann da Regen foit“, den sie jüngst mit Orchester eingespielt hat. Nun präsentierte sie das Lied ganz pur. Das tat ihm gut. Horn mischte ihre Gäste in immer neue Konfigurationen. Das schenkte Kurzweil, gute Laune. Sogar „Billa-Bio“-Rapperin Yasmo, deren Flow im Werbefernsehen nervt, konnte sich im heterogenen Mix ihren Platz erobern.

Und dann nahm Ernst Molden die Sonnenbrille ab

Ein Highlight im zweiten Set war das introvertiert-fröhliche „Domino“, bei dem sich Horn von Banjolele und Harfe begleiten ließ. Am Ende nahm der auf Coolness achtende Ernst Molden gar die Sonnenbrille ab. Da sangen alle die schräge Ode „Zombies“. Selten glücken Konzeptalben so gut wie „Paradies“. Der multiperspektivische Zugang überzeugt. Horn führt ihre Gäste an der langen Leine. Und erzielt maximale Effekte.