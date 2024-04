Neues Hotel bei der Uno: Von Schanis und Spionen

Die Hoteliersfamilie Komarek hat eben ihr viertes Schani-Hotel bei der UNO-City eröffnet, das sich spielerisch der Spionage widmet. So sind etwa die Seminarräume nach Bond-Filmen benannt und die Drinks nach österreichischen Spionen.

Dass das Thema Spionage wegen der Causa Egisto Ott dermaßen aktuell sein würde, davon hatten die Brüder Benedikt und Alexander Komarek natürlich keine Ahnung, als sie sich vor vielen Monaten an die Planung ihres vierten Schani-Hotels machten und ebendiesem einen thematischen Spionage-Schwerpunkt verpassten.

Nun sei man eben, sagt Benedikt Komarek, „aktueller denn je“ mit dem frisch eröffneten „Hotel Schani UNO-City“, das, vis-à-vis der UNO-City gelegen, „die Internationalität“ der Gegend aufgreifen will, die Diplomatie, aber vorrangig „und mit Augenzwinkern“ das Thema Spionage.

Viel Grün und zwei Bars im neuen Schani-Hotel bei der Uno. Clemens Fabry

Das sieht man etwa beim Interieur: Über einigen Tischen im Hotel-Restaurant „Seven Botanicals“ (das bewusst auch Wienerinnen und Wiener ansprechen will und rund um die Uhr Pinsen serviert) hängen Taschenlampen wie aus Agententhrillern statt herkömmlicher Lampenschirme. In der Lobby steht einschlägige Lektüre (“Der Spion und der Verräter“ etwa) bereit und über einer der beiden Bars gibt der Neon-Schriftzug „Shaken, not stirred“ ganz im James Bond‘schen Sinne die Linie vor.

Seminarräume „Skyfall“ und „Dr. No“

Apropos Drinks: Auf der Getränkekarte finden sich nicht nur Martinis, sondern auch ein paar Signature-Drinks, die nach österreichischen Spionen benannt wurden, wie den „Mr. Kolschitzky“ (u.a. mit Grappa und Wiener Mocca). An James Bond kommt man hier jedenfalls nicht vorbei, die Seminarräume – Zielgruppe in der Nähe des Austria Centers sind natürlich auch Kongress-Besucher – heißen „Skyfall“ und „Dr. No“. Auch in jedem der 202 Zimmer findet sich als Bild an der Wand die eine oder andere Spionage-Hommage.

Das Thema Spionage wird an vielen Stellen im Hotel „mit Augenzwinkern“ aufgegriffen Clemens Fabry

Ein viertes Schani also. Geplant war eine eigene Hotelgruppe ja eigentlich nicht, erzählt Komarek, auch wenn ihm und seinen Geschwistern die Hotellerie quasi mit in die Wiege gelegt wurde (Schwester Elisabeth ist allerdings Ärztin geworden). Als Benedikt gerade geboren war, entschloss sich seine Mutter, eigentlich Volksschullehrerin, „als Autodidaktin“ das Hotel der plötzlich verstorbenen Schwiegermutter zu übernehmen. Ihr Mann, Alfred, war als Steuerberater eingedeckt, kümmerte sich aber um die Buchhaltung.

Frühes Umweltbewusstsein

In den frühen 1980ern, als Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Tourismus eher noch Fremdwörter waren, führte Hilde Komarek das vor allem als Ausflugslokal beliebte Hotel Gallitzinberg am Wilhelminenberg nicht nur zu drei und später zu vier Sternen, sie schrieb auch Nachhaltigkeit groß. So wurde hier früh und streng Müll getrennt, wie sich ihr Sohn erinnert, in anderen Hotels dominierte Plastik, seine Mutter achtete auf natürliche Materialien, etwa heimisches Holz, das von lokalen Tischlern zu Möbeln verarbeitet wurde.

Das Gallitzinberg, mittlerweile auf „Schani Weitblick“ umbenannt (wegen der Aussicht auf die Stadt), war auch eines der ersten Hotels Österreichs, das mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. 2015 eröffneten die Komareks das erste „Schani“ hinter dem Hauptbahnhof. „Es sollte“, sagt Benedikt Komarek, „ein Designhotel sein, aber eines, das nicht überall stehen kann und sich auf Wien beziehen soll“ – daher auch der sehr wienerische Name „Schani“ oder Schmähs wie ein Bassena in der Lobby. Auch das Geflecht an der Außenfassade am neuen Standort nimmt optisch Bezug auf die Wiener Thonet-Stühle.

Eines der 202 Zimmer im Hotel, die es in fünf Kategorien gibt. Clemens Fabry

Nachhaltig ist das neue Schani etwa durch „vollautomatisierte“ Zimmer: Dank Präsenzmelder im Zimmer (die aussehen wie ein Rauchmelder) wird etwa der CO2-Gehalt in der Luft gemessen. Erst wenn dieser zu sehr ansteigt, geht die Lüftung automatisch an.

Öffnet ein Gast das Fenster oder verlässt er das Zimmer, gehen Heizung (oder Klimaanlage) sowie Strom automatisch aus (nur das Handy lädt weiter). Generell wird möglichst wenig geheizt oder gekühlt. Weiß man etwa im Vorfeld, zu welcher Uhrzeit ein Gast einchecken wird, laufen Heizung (oder Klimaanlaage) erst eine Stunde früher an und nicht energieverschwendend den ganzen Tag. Wer Zimmerservice will, muss aktiv darum bitten, auch das spart Ressourcen, weil etwa Handtücher und Bettwäsche seltener gewaschen werden müssen.