Warum Österreichs Teamchef dem Lockruf des FC Bayern folgen könnte – und der ÖFB sein Schicksal trotzdem selbst in der Hand hat.

Wenn ein Fußballverband acht Wochen vor dem ersten Spiel der Europameisterschaft etwas nicht brauchen kann, dann ist es Unruhe. Spätestens am Dienstag ist genau diese in die Geschäftsstelle des ÖFB im Wiener Prater eingekehrt. Und sie dürfte so schnell nicht wieder verschwinden.