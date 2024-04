Zehn Tote bei Zusammenstoß von Marine-Hubschraubern in Malaysia

Zwei Helikopter kollidieren in Malaysia, einer stürzte in eine Sportstadtion ab.

Zwei Helikopter kollidieren in Malaysia, einer stürzte in eine Sportstadtion ab. APA / AFP / Handout

Der Absturz ereignete sich bei der Probe für eine Militärparade. Einer der Hubschrauber stürzte auf eine Treppe eines Stadions, der andere in ein Schwimmbecken.

Kuala Lumpur (APA/Reuters) - In Malaysia sind beim Absturz zweier Militär-Hubschrauber bei einer Probe für eine Militärparade alle zehn Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich auf dem Stützpunkt Lumut im westlichen Bundesstaat Perak ereignet, teilte die Marine am Dienstag mit. Ein in lokalen Medien kursierendes Video zeigte mehrere Hubschrauber, die in Formation flogen. Dann berührte der Rotor eines Hubschraubers einen anderen und beide Maschinen stürzten ab.

Nach Angaben der Marine stürzte einer der Hubschrauber auf eine Treppe in dem Stadion, der andere in ein Schwimmbad in einem angrenzenden Sportzentrum. Auf Fotos waren die völlig zerstörten Überreste der Helikopter zu sehen. Bei den Hubschraubern handelte es sich um einen Eurocopter Fennec und um eine Agusta-Westland AW139.

Die Hubschrauber probten den Angaben zufolge für eine Parade anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Royal Malaysian Navy am Samstag. Die Marine kündigte eine Untersuchung der Unfallursache an. (APA/Reuters)