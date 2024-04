EU-Rechnungshof kritisiert Geldverschwendung bei Türkei-Deal

Seit 2016 hat die Union sechs Milliarden Euro für die Betreuung syrischer Flüchtlinge in der Türkei aufgewendet und damit Projekte wie dieses Gesundheitszentrum in Sanliurfa im Südosten des Landes finanziert.

Seit 2016 hat die Union sechs Milliarden Euro für die Betreuung syrischer Flüchtlinge in der Türkei aufgewendet und damit Projekte wie dieses Gesundheitszentrum in Sanliurfa im Südosten des Landes finanziert. APA / AFP / Yasin Akgul

Sechs Milliarden Euro hat die Union seit 2016 für die Betreuung syrischer Flüchtlinge in der Türkei ausgegeben. Die Kommission hat ihre Kontrolle dieser Ausgaben verbessert, am Grundproblem des Programms konnte sie jedoch nichts ändern.

Brüssel. Die Europäische Kommission hat sich die Rügen des Europäischen Rechnungshofes aus dem Jahr 2018 zu Herzen genommen, die Vergabe von Geldern an zahlreiche Projekte zur Betreuung syrischer Flüchtlinge in der Türkei gestrafft und besser kontrolliert, und dennoch: auch die zweite Sonderprüfung des 2016 geschlossenen EU-Türkei-Abkommens fällt sehr kritisch aus. „Wir haben gesehen, dass die Kommission nicht systematisch geprüft hat, ob die Projektkosten vernünftig waren, oder ähnliche Kosten zwischen verschiedenen Projekten verglichen hat“, sagte das Rechnungshofmitglied Bettina Jakobsen bei der Vorstellung des Berichts am Dienstag.