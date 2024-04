„Rocking Moms“: Renaissance Wien Hotel lädt zum Muttertags-Brunch

Der „Wunderbrunch“ im Renaissance Wien Hotel am 12. Mai steht einmal mehr im Zeichen des Muttertags.

Er gehört schon seit Jahren zu den Fixpunkten der Wiener Brunch-Kultur – der wiederkehrende „Wunderbrunch“ im Renaissance Wien Hotel im 15. Bezirk, der jedes Mal unter einem anderen Motto steht, beispielsweise der Oster-Brunch oder der Thanksgiving-Brunch.

Am 12. Mai (12:30 Uhr bis 15) steht der Brunch in der „Wunderkammer“ des Hotels erneut ganz im Zeichen des Muttertags, wie schon in den vergangenen Jahren an diesem Tag.

Als Vorspeisen werden unter anderem Plattiertes Rinderfilet-Carpaccio, Beluga-Linsensalat mit Ofengemüse und geflämmtem Feta, gebackene Buttermilch-Panko Hühnerfiletstreifen mit Avocadocreme und Tomatensalsa sowie Garnelen im Kartoffelstrohmantel serviert. An der Live-Cooking Station werden als Hauptspeisen Edelteile vom Rosa Maibock mit gebratenen Gnocchi, Frühlingsgemüse mit Spargel sowie gebackenes Seeteufel-Filet in Ginger Beer-Backteig zubereitet. Außerdem auf dem Menü: Marchfelder Solospargel und Spargel-Ravioli mit gegrilltem grünem Spargel und Grana. Die Nachspeisen umfassen neben Käsevariationen mit Chutneys etwa steirische Apfelradeln und marinierte heimische Erdbeeren mit Zitronensorbet.

Anmeldungen: wunderkammer@rh-wien.at

Die Wunderbrunch-Reihe wird nach einer Sommerpause am 20. Oktober mit dem „Thanksgiving-Wunderbrunch“ fortgesetzt. (red.)