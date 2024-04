Viele junge Menschen in Freetown konsumieren die neue gefährliche Droge Kush.

Reuters/Joe Penney

Sierra Leone hat den Notstand ausgerufen, ganze Nachbarschaften sind süchtig nach dem gefährlichen Drogen-Mix. Kush verbreitet sich rasant in Westafrika aus.

In Sierra Leones einzigem psychiatrischen Krankenhaus sind die Kapazitäten längst gesprengt. So hat der Leiter des Spitals, Abdul Jalloh, die jüngste Entscheidung des Staatspräsidenten, Julius Maada Bio, mehr als begrüßt. „Es ist meine Pflicht als Präsident“, sagte Bio Anfang April, „im Kampf gegen Drogenmissbrauch den nationalen Notstand auszurufen.“ Denn seit etwa vier Jahren plagt eine neue Droge die Gesellschaft und vor allem die Jugend Sierra Leones: Kush – eine Mischung aus Cannabis, Fentanyl und dem Schmerzmittel Tramadol. Auch Formaldehyde wurden in Kush nachgewiesen, und es wollen Gerüchte nicht verstummen, dass die lokalen Drogen-Gangs eine weitere Zutat beimischen: Menschenknochen.

Der Drogenmissbrauch mit Kush verschlimmert sich zunehmend. Jede Woche sterben mindestens ein Dutzend Menschen, Tausende werden hospitalisiert oder ihre Verletzungen bleiben schlichtweg unbehandelt. Sierra Leones Experten zufolge wird die „Zombie-Droge“ meistens von jungen Männern konsumiert. Der Mix sorgt dafür, dass die Betroffenen oft abrupt einschlafen.

Während das Fentanyl für Euphorie sorgt, kann das Cannabis ermüdend wirken. Je nach Intensität des Konsums und Zusammenstellung der Joints kann es zu Verwirrung, Orientierungsverlust und Halluzinationen kommen. In der Hauptstadt Freetown kam es bereits zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Kush macht Experten zufolge schnell abhängig. Ein Joint kostet laut örtlichen Medienberichten ab fünf Leone, das ist umgerechnet nicht einmal ein Euro-Cent. Drogenabhängige konsumieren Dutzende Joints pro Tag. Gemischt werden sie von kriminellen Gangs; synthetische Drogen wie Fentanyl kommen vermutlich aus asiatischen Laboren mit Schiffen in Westafrika an. Cannabis wird in Sierra Leone selbst angebaut, Besitz und Konsum sind eigentlich streng verboten. In Sierra Leones Nachbarländern Guinea und Liberia verbreitet sich Kush ebenfalls rasant.

Drogenrazzia in Freetown: Behörden und Armee kämpfen gegen Drogengangs. Die sichergestellten Drogen werden anschließend verbrannt. APA/AFP/Saidu Bah

Die Gerüchte, dass auch gemahlene Menschenknochen beigemischt werden, konnten bisher nicht verifiziert werden. Zeitweise hieß es, dass Grabjäger am Werk seien und Knochen exhumierten. Angeblich hat der in den Knochen enthaltene Schwefel eine rauschende Wirkung, doch Experten bezweifeln das.

Weniger als eine Packung Kaugummi

In Sierra Leone lebt etwa ein Viertel der Bevölkerung in Armut, die Arbeitslosigkeit ist vor allem unter jungen Menschen sehr hoch. Gemeinden und Provinzen rufen die Regierung seit Längerem dazu auf, endlich etwas gegen die Drogen zu unternehmen. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass einzelne Beamte und Polizisten am Handel mit Kush mitschneiden.

Im National Psychiatric Teaching Hospital in Freetown werden 70 Prozent der Patienten mittlerweile wegen Kush behandelt, schreibt das Netzwerk NPR in einer Reportage. Als rasche zusätzliche Maßnahme hat die Regierung mit US-Hilfe eine Hotline für Betroffene eingerichtet. Akute direkte Hilfe gibt es jedoch kaum, zudem ist das Personal in Spitälern nicht ausreichend trainiert, um Kush-Abhängige zu betreuen.

Ganze Nachbarschaften sind bereits abhängig nach Kush. „Es hat meine Familie zerstört“, zitiert NPR den Kush-Konsumenten Ahmet Kang, der nach dem Tod seiner beiden Töchter an schweren Depressionen litt. „Es macht sehr abhängig, und es kostet weniger als eine Packung Kaugummi. Wie soll man das kontrollieren?“ (red.)