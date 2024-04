Preise für Buchhandlungen in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Tirol

Fünf Buchhandlungen erhalten je 10.000 Euro.

„Mit ihnen blicken wir weit in die Welt hinaus“, sagt die Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).Gemeint sind Buchhandlungen, genauer: fünf Buchhandlungen, die am Dienstag mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wurden, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Es handelt sich dabei um die Wiener Buchhandlungen analog (im Bezirk Margarethen) und o*books (in der Leopoldstadt), die Buchhandlung Lesegenuss im niederösterreichischen Gloggnitz, an Besold Buch-Papier in St. Veit an der Glan in Kärnten sowie die Buchhandlung Steinbauer im Tiroler Völs.

Für Mayer sind Buchhandlungen „als Regionalversorger mit Büchern unersetzbar“. Der gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) vergebene Preis soll „auf die Leistungen des Sortimentbuchhandels aufmerksam“ machen. Auch HVB-Präsident Benedikt Föger betonte die „unverzichtbare Rolle“ der Buchhandlungen „in einer Welt voller digitaler Angebote und schneller Veränderungen“. Die Entscheidung über die Preisträger fällte eine Fachjury. (APA)