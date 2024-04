Laserhaarentfernung: Glatte Haut für immer?

Dauerhaft glatte Haut verspricht die Haarentfernung mittels Laser. Wie das funktioniert und worauf man achten muss.

Zuerst Zeit und Geld investieren, um sich danach wichtigeren Dingen widmen zu können. Das versteht man grob gesagt unter dem „High maintenance to be low maintenance“-Lifestlye, der in sozialen Medien propagiert wird.

Was darunter genau zu verstehen ist? Wer beispielsweise seinen Haaren etwa ein Keratin-Treatment gönnt, hat auf lange Sicht gesehen weniger Probleme beim Styling. Und wer seine Wimpern verlängern lässt, der kann einige Wochen lang auf Wimperntusche verzichten.

In dieselbe Kerbe schlägt auch die dauerhafte Haarentfernung. Wer einmal Zeit und Geld investiert hat, muss sich um Rasur, Wachsen und Co. keine Gedanken mehr machen und spart sich langfristig Haarentfernungsmittel wie Rasierer und Co. Doch wie genau funktioniert es und gibt es auch Risiken? Doris Wallentin, die dauerhafte Haarentfernung schon 25 Jahre in ihrer Ordination anbietet, weiß mehr.