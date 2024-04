Wer sich auf der Judo-Matte eine Medaille erwartet

Shamil Borchashvili setzt sich in Szene und Zelim Tckaev (in blau)

Shamil Borchashvili setzt sich in Szene und Zelim Tckaev (in blau) GEPA pictures / Johannes Friedl

Für Headcoach Yvonne Snir-Bönisch zählen Shamil Borchashvili und Lubjana Piovesana zum engsten Kandidatenkreis für einen Podestplatz. Judo Austria ist mit 17 Athleten bei der EM in Zagreb auf der Matte.

Ab Donnerstag steht das erste von drei Großereignissen im Judo-Sport innerhalb von nur 13 Wochen auf dem Programm. Zagreb ist Schauplatz der Europameisterschaften, Österreich ist in Kroatien mit 15 Judoka (7 Frauen, 8 Männer) vertreten, für den Mixedbewerb kommen Verena Hiden und Bernd Fasching nach. In Abwesenheit der Olympia-Zweiten Michaela Polleres, die sich ganz auf die Paris-Vorbereitung konzentriert, hofft man bei Judo Austria auf „zumindest eine Medaille“.

Headcoach Yvonne Snir-Bönisch warnt aber davor, die Dichte des Feldes zu unterschätzen. „Selbst wenn ein, zwei Top-Athleten fehlen, ist die EM so gut besetzt, dass es extrem schwierig ist, vorne zu landen“, meinte die Deutsche. Judo Austria sei in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen, Präsident Martin Poiger hob die drei WM-Medaillen seit 2021 hervor. Doch bei den kontinentalen Wettkämpfen war zuletzt weniger drinnen. „Bei der EM hatten wir seit 2021 überraschenderweise nur eine Medaille“, erinnerte Snir-Bönisch. Das soll sich nun ändern. „Wir wollen mit einer Medaille nach Hause fahren, gerne auch mehr.“

Griff nach nächstem Meilenstein

Mit Lubjana Piovesana (bis 63 kg/Nr. 7) und Shamil Borchashvili (bis 81/3) sind zwei ÖJV-Akteure gesetzt. „Beide gehören zum engsten Kreis der Medaillenanwärter, für beide wäre es die erste EM-Medaille ihrer Karriere. Shamil hat bei Olympia und bei der WM jeweils schon Bronze geholt, ihm fehlt in seiner Medaillensammlung nur noch diese EM-Einzelmedaille. Beide stehen hoch im Kurs“, glaubt Snir-Bönisch.

Der erwähnte Borchashvili ist trotz einer zuletzt leichten Verkühlung besonders motiviert. „Ich will mir diese fehlende EM-Einzelmedaille unbedingt in Zagreb holen, idealerweise in Gold. Das wäre ein weiterer Meilenstein in meiner Karriere“, sagte der Olympia-Dritte von Tokio. Piovesana hat Anfang Jänner 2023 die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Sie hat versprochen, noch dieses Jahr einen Deutsch-Intensivkurs zu belegen, vorerst unterhält sie sich aber noch lieber auf Englisch. „Ich hoffe auf eine Medaille, weil ich dieses Jahr einen Grand Slam (in Baku, Anm.) gewonnen habe und die Nummern 1 und 2 der Welt geschlagen habe“, meinte sie vor der Abreise.

Sie habe vor allem an ihrem Nervenkostüm gearbeitet. „Denn das hat manchmal meine Performance behindert.“ Wenn alles klappt, dann wäre sie eine Kandidatin, die bei der EM, der WM in Abu Dhabi (19.-24. Mai) und dann bei Olympia (Judo vom 27.7.-3.8.) vorne dabei sein könnte. „Ich hoffe, dass es klappt“, so die Wahl-Österreicherin, die wegen Mobbings im britischen Verband den Nationenwechsel vollzogen hat.

EM-Gold wäre aus ÖJV-Sicht sozusagen überfällig, war doch Sabrina Filzmoser 2011 in Istanbul die bisher letzte Europameisterin aus Österreich.

Neben der geplanten Abwesenheit von Polleres fehlen auch der angeschlagene Aaron Fara (bis 100/Knie) und Thomas Scharfetter (bis 90/fällt nach Arbeitsunfall lange aus) in Zagreb.

Für eine Überraschung aus dem ÖJV-Kontingent könnte auch Piovesanas Lebensgefährte Laurin Böhler sorgen, der mit zwei Siegen und zwei dritten Plätzen sehr stark in die Saison gestartet ist - und das nach langer Verletzungspause. „Ich hab“ jetzt für mich selbst gezeigt, dass ich wieder dahingekommen bin, wo ich schon war.„ Nun gelte es für ihn, im nächsten Schritt auch bei einer WM oder EM eine Medaille zu machen.