Entlaufene Pferde galoppieren durch London

Mehrere Menschen wurden verletzt, nachdem mehrere Pferde der Gardekavallerie durchgebrannt und durch die Londoner Innenstadt gerannt waren.

Fünf entlaufene Pferde der Household Cavalry, so wird die britische Gardekavallerie genannt, sind Mittwochfrüh durch die Londoner Innenstadt galoppiert. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Die Tiere warfen ihre Reiter ab und rannten davon, während sie die Hyde Park Barracks zu ihrer täglichen Morgenübung verließen.

Auf Bildern war zu sehen, wie ein dunkles und ein weißes, mit Blut verschmiertes Pferd mit Sattel und Zaumzeug, aber ohne Reiter durch eine Straße im Londoner West End liefen. Ein weiteres Foto zeigte, wie eines der Tiere mit einem Taxi zusammenstieß.

Später berichtete die BBC unter Berufung auf das britische Militär und die Polizei, alle Tiere seien wieder eingefangen worden. Mehrere Militärangehörige und Tiere seien verletzt worden und würden medizinisch versorgt. Nach Angaben des London Ambulance Service seien an drei verschiedenen Orten vier Menschen verletzt worden.

Dem BBC-Bericht zufolge wurde mindestens ein Reiter nahe dem Buckingham-Palast abgeworfen, bevor die Pferde durch die Innenstadt irrten und dabei allerlei Chaos verursachten. Mindestens ein Soldat wurde verletzt, nachdem ein aufgeschrecktes Pferd vor dem Clermont Hotel in der Buckingham Palace Road in Victoria in ein Auto gerannt war. Bilder zeigen auch einen verletzten Mann, der in der Fleet Street auf dem Boden liegt. (APA/dpa/sh)