Büropalais Schottenring 19 an Wlaschek-Stiftung verkauft

Wie aus der aktuellen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „Gewinn“ hervor geht, verkaufte die Real Invest Austria das Ringstraßenpalais an der Adresse Schottenring 19 in Wien. Für rund 89 Millionen Euro wechselte das prächtige Eckhaus seinen Besitzer. Die Estrella Immobilieninvest, eine Tochter der Wlaschek-Stiftung, erwarb das 1878 erbaute Palais, das in der Monarchie einige Jahre als k. u. k. Frucht- und Mehlbörse diente. 2012 bis 2014 wurde es aufwendig saniert. Heute ist der Hauptmieter die internationale Rechtsanwaltskanzlei Schönherr. (red.)

