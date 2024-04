Bei den Awaren verließen Frauen die Familie

DNA-Analysen erhellen die Strukturen des Steppenvolks, das 250 Jahre lang Europa dominierte. Bei ihnen hatten Frauen oft Kinder von mehreren miteinander verwandten Männern.

Wenn ein Ehemann stirbt, dann heiratet seine Witwe seinen Bruder. Das nennt man Leviratsehe, das vielleicht berühmteste Beispiel liefert die Bibel, in der Geschichte der Tamar (1. Mose 38): Ihr wurde nach dem Tod des Er dessen Bruder Onan angetraut, der sich aber verweigerte, „es auf den Boden fallen ließ“, wie es in der Luther-Übersetzung halbwegs dezent heißt, und dadurch in die Nomenklatur der Sexologie eingegangen ist.