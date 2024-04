Prozessfinale für die Helfer des Wien-Terroristen

Nach dem Anschlag wurden die Tatorte in der Wiener Innenstadt zu Gedenkstätten.

Nach dem Anschlag wurden die Tatorte in der Wiener Innenstadt zu Gedenkstätten. Jeff Mangione

Drei Männer, die den Terror vom 2. November 2020 unterstützten, standen erneut vor Gericht.

Nach dem islamistischen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt bekamen vier Helfer des damals von der Polizei erschossenen Attentäters langjährige Haftstrafen. Drei dieser vier Männer standen am Mittwoch erneut vor Gericht.

Der Terror des 20-jährigen K. F. hatte damals vier Menschenleben gefordert. Zwei Dutzend weitere Opfer waren teils schwerst verletzt worden. Bei dem Trio, das sich nun noch einmal verantworten muss, hat das Gericht die Frage der Mitgliedschaft bei der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu klären. Zwei Angeklagten wird zudem vorgeworfen, Propaganda für den IS betrieben zu haben. Alle drei bekennen sich nicht schuldig. An der Rechtskraft ihrer Verurteilungen als Helfer von K. F. ändert der nunmehrige Prozess aber nichts mehr.

Dass sich das Trio überhaupt noch einmal verantworten muss, liegt daran, dass der OGH den Rechtsmitteln der Männer zum (kleinen) Teil stattgegeben hatte. Daher saßen nun B. K. (25), ein Mann mit türkischen Wurzeln, der aus Afghanistan stammende H. Z. (29) und der 23-jährige I. S. – er ist väterlicherseits ägyptischer Herkunft – streng bewacht vor den Geschworenen.

Hilfsdienste im Vorfeld

Die Staatsanwältin erinnerte nun an jene Punkte, die bereits zu rechtskräftigen Verurteilungen geführt haben – die aber auch den Vorwurf der IS-Mitgliedschaft erhärten sollten: B. K. hatte dem späteren Attentäter K. F. (dieser hatte albanische Wurzeln) im Vorfeld gefälschte Papiere organisiert. Zudem hatte er K. F. unmittelbar vor dem Terror per Chateintrag bestärkt. Bemerkenswert ist, dass B. K. bereits 2019 als IS-Mann in Strafhaft gesessen war.

H. Z., fünffach wegen Gewalt- und Drogendelikten vorbestraft, hatte den Anschlag gemeinsam mit K. F. vorbereitet. Die beiden hatten sogar zusammen gewohnt. Der dritte Mann, I. S., hatte die Tatwaffe, ein Sturmgewehr, vermittelt. Die Urteile standen zuletzt noch aus. (m. s.)