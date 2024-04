Plädoyer für die „Hobbyjagd“: Engagement und Ehrenamt

Leidenschaft für Natur und handwerkliche Lebensmittel: Warum es eine gute ­Entwicklung ist, dass immer mehr Menschen den Jagdschein haben.

Sie sind die Lieblingsgegner derer, die die Jagd abschaffen wollen: die Hobbyjäger. Dabei handelt es sich um Zeitgenossen, die in ihrer Freizeit unbezahlt auf die Jagd gehen beziehungsweise in der Regel sogar dafür bezahlen, das tun zu können. Sie machen in Österreich die überwiegende Mehrheit der 131.736 Menschen aus, die z. B. 2022 eine gültige Jagdkarte hatten. Wie viele von ihnen tatsächlich regelmäßig draußen im Revier sind und bei wie vielen es sich eher um Karteileichen von zahlenden Sympathisanten handelt, ist nicht bekannt, aber auch unerheblich. Jedenfalls steht die Vielzahl der „Hobbyjägerinnen“ und „Hobbyjäger“ der kleinen Minderheit der Berufsjäger zur Seite, die ihre Tätigkeit professionell ausüben.

Berufsjäger werden von Grundbesitzern dafür bezahlt, dass sie Ernteschäden verhindern, den Wald vor dem Verbiss von Reh und Rotwild schützen, die Bestände von Wildtieren, die sich in der Kulturlandschaft stark vermehren, regulieren und dass sie den Lebensraum für bedrohte Arten erhalten und so weiter. Die diesbezüglichen Aufgaben werden nicht weniger. In Österreich üben diesen Beruf etwa 500 Personen aus, in Deutschland etwa 1000. Im Verhältnis zur Landesfläche sind in Österreich also außergewöhnliche viele Professionisten am Werk. Geht es nach den Jagdkritikern, dann soll diese Zahl in beiden Ländern stark wachsen. Denn gegen die „Hobbyjagd“ wird lautstark ins Horn geblasen.