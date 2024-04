7,5 Prozent mehr Lohn für Seilbahnbedienstete

Die Kollektivvertragsverhandlungen für Bedienstete der Seilbahnen gingen mit einer Erhöhung um 7,5 Prozent ab Mai aus.

Für die rund 18 000 Seilbahnbediensteten in Österreich steigen die Löhne ab Anfang Mai deutlich. Die Lohnerhöhung beläuft sich laut Gewerkschaft auf 7,5 Prozent. Die den Verhandlungen zugrunde liegende durchschnittliche Inflation von März 2023 bis Februar 2024 betrug 6,8 Prozent. Der KV-Abschluss sorge für „eine höhere Attraktivität des Berufsbildes“, so die Gewerkschaft vida in einer Aussendung. (APA)