Leonore Gewessler: „Die Industrie braucht mehr als schöne Worte“

Leonore Gewessler: Ich bin überzeugt davon, dass es bei diesen Wahlen, auch auf europäischer Ebene, um eine absolute Richtungsentscheidung geht. Wollen wir mit Klimaschutz in eine gute Zukunft? Oder wollen wir mit rechter Propaganda zurück in die Vergangenheit? Wir haben uns in Europa in den letzten Jahren auf den Weg in Richtung Zukunft gemacht. Mit dem Green Deal, mit Fit for 55, mit all dem, was wir dann in den Nationalstaaten umgesetzt haben. Es ist keine Überraschung, dass das fossile System versucht, das Rad zurückzudrehen. Aber wer das tut, verspielt Europas Zukunft und die Zukunft der europäischen Industrie.