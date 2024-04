Menschen stellen sich an für Lebensmittel, die das World Food Programme verteilt.

Mit Geld aus dem Auslandskatastrophenfonds werden Organisationen wie IOM und Rotes Kreuz unterstützt. Allein im Sudan haben zehn Millionen Kinder kein sauberes Trinkwasser.

Angesichts der humanitären Krisen im Sudan, im Südsudan und deren Nachbarstaaten hat die österreichische Bundesregierung am Mittwoch beim Ministerrat beschlossen, fünf Millionen Euro aus dem Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland zur Verfügung zu stellen. In der Region seien Millionen Menschen mit einer der größten Hunger- und Vertreibungskrisen weltweit konfrontiert, begründete Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gegenüber der APA den Beschluss.

„Damit Österreich verstärkt seine humanitäre Verantwortung wahrnehmen kann, haben wir den Auslandskatastrophenfonds verfünffacht. Dadurch können wir auch jene Menschen und Regionen unterstützen, die zwar großes Leid erleben, aber nicht im Fokus internationaler Berichterstattung stehen“, so der Vizekanzler. Allein im Sudan hätten rund zehn Millionen Kinder kein sauberes Trinkwasser, mehrere Millionen Kinder unter fünf Jahren seien akut unterernährt. Die Gewalt an Frauen nehme drastisch zu, sagte Kogler weiter. „Mit fünf Millionen Euro unterstützen wir unsere Partnerorganisationen bei ihrer wichtigen Arbeit, damit die Menschen in der Region lebensnotwendige Güter und Schutz bekommen.“

Zwei Millionen Euro sollen an die Internationale Organisation für Migration (IOM) und eine Million Euro an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) für den Sudan und Nachbarstaaten fließen. Je eine Million Euro soll an die IOM und das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) für den Südsudan zur Verfügung gestellt werden. Die Abwicklung des Betrages soll über die Austrian Development Agency (ADA) erfolgen.

Zahlreiche Kinder von Hungertod bedroht

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ergänzte, dass die humanitäre Lage vor Ort „katastrophal“ sei. „Mit fünf Millionen ermöglichen wir nicht nur wichtige Hilfe vor Ort, sondern verhindern damit auch, dass sich Menschen aus schierer Verzweiflung in die Hände krimineller Schlepper begeben und sich auf die lebensgefährliche Reise nach Europa machen“, erklärte Schallenberg.

Im Sudan hat der seit April 2023 herrschende Bürgerkrieg eine durch Naturkatastrophen und die weltweite Ernährungskrise bedingte lang anhaltende humanitäre Notlage drastisch verschärft. Laut UNOCHA benötigen 24,8 Millionen Menschen im Sudan humanitäre Hilfe. 2,9 Millionen Kinder leiden unter akuter Unterernährung. Die NGO Save the Children warnt, dass 230.000 Kinder und schwangere Frauen in den kommenden Monaten vom Hungertod bedroht sein könnten. Seit Mitte April 2023 wurden zudem laut IOM über 8,6 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben.

Der Südsudan, der selbst unter einem langjährigen Bürgerkrieg leidet, hat laut IOM über 600.000 Flüchtlinge aus dem Sudan aufgenommen. Laut UNOCHA benötigen neun Millionen der 12,1 Millionen Einwohner des Südsudans humanitäre Hilfe. Die Vereinten Nationen haben zuletzt mehrfach vor Hungerkatastrophen gewarnt. 6,6 Millionen Menschen leiden bereits unter einer akuten Nahrungsmittelunsicherheit, über 1,4 Millionen Kinder gelten als akut unterernährt. (APA)