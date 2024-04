Letzte Generation kündigt „Großprotest“ für 4. Mai in Wien an

Die Letzte Generation will sich im Mai wieder für das Klima an Straßen kleben.

Bei der Demonstration vor dem Parlament soll es auch eine „Testklebestation“ geben. Vergangenen Sonntag störten sie den Vienna City Marathon.

Groß aufgefallen ist die Klimaschutzgruppe Letzte Generation in letzter Zeit nicht. Das dürfte sich bald ändern. Denn für 4. Mai kündigen die Aktivistinnen und Aktivisten einen „Großprotest“ an. Dieser soll ab 10 Uhr vor dem Parlament in Wien stattfinden, heißt es.

Wie eine ihrer typischen Klebeaktionen hört es sich diesmal aber nicht an. So schreibt die Bewegung auch von Schminkstationen, Live-Musik und Frisbee spielen. Auch wollen sie vor Ort ein Protesttraining abhalten und eine „Testklebestation“ einrichten. Redebeiträge klingt da schon eher nach Demo.

Marathon gestört

Zuletzt fiel die Gruppe eher wenig auf. Vergangenen Sonntag störten sie kurz den Vienna City Marathon, „weil wir jede Bühne nutzen müssen, um auf die drohende Klimakatastrophe und das Nichts-Tun der Regierung hinzuweisen“, so die Aktivistengruppe. Auf Höhe der Reichsbrücke liefen mehrere Mitglieder der „Letzten Generation“ auf die Strecke und verschütteten dort orange Farbe. Polizisten griffen aber umgehend ein. Eine längere Unterbrechung des Laufes gab es daher nicht. (schev)