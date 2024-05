Live ab 10 Uhr: René Benko wird im U-Ausschuss befragt

Archivbild: René Benko und Anwalt Georg Eckert am 24. April in Innsbruck

Archivbild: René Benko und Anwalt Georg Eckert am 24. April in Innsbruck (c) APA / Expa/ Johann Groder

Vierter Anlauf: Auf der Ladungsliste des rot-blauen U-Ausschusses zur Covid-Finanzierungsagentur steht heute (abermals) ein prominenter Name. Der Signa-Gründer und Pleitier René Benko soll aussagen. Die „Presse“ berichtet live aus dem Parlament.

Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss „betreffend Zweiklassenverwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder“ steuert auf seinen Höhepunkt zu: Heute, Mittwoch, soll der Unternehmer und Signa-Gründer René Benko aussagen. Es ist der vierte Versuch, den Pleitier ins Hohe Haus zu bewegen.

Tatsächlich war Benko, dessen Immobiliengruppe die bisher größte Pleite in der Wirtschaftsgeschichte der Zweiten Republik hingelegt hat, ursprünglich für den 7. März geladen gewesen. Für diesen Termin hatte sein Anwalt Norbert Wess namens seines Mandanten aber abgesagt – und angefragt, ob der 4. April zur Verfügung stehe. Das tat er, jedoch sagte der 46-Jährige kurzerhand ab. Die Begründung: Der Inhalt „unzähliger Sachverhaltsdarstellungen und Anzeigen“ sei Benko „vollkommen unbekannt“, weshalb er nicht abschätzen könne, inwieweit ihm ein Aussageverweigerungsrecht zustehe.

In der Folge wurde der 24. April als Alternative herangezogen. Doch auch an diesem Tag erschien Benko nicht in Wien. Der Grund diesmal: Am Landesgericht Innsbruck fand die Prüfungstagsatzung im Insolvenzverfahren über sein Vermögen statt, an dem er persönlich teilnahm. Zeitgleich sandte Wess ein Schreiben an die Parlamentarier, in dem er das „verbindliche“ Kommen Benkos am letztmöglichen Tag, dem heutigen 22. Mai, ankündigte. Eine Mitteilung, die den Abgeordneten nicht genügte, weswegen sie einstimmig die behördliche Vorführung Benkos beantragten.

Geht es nach Benkos Anwalt, sei diese Zwangsmaßnahme nicht notwendig. Der Unternehmer werde jedenfalls freiwillig erscheinen, teilte er vorab mit. Bleibt die Frage, wie redefreudig Benko sein wird. Denkbar ist, dass er sich bei einigen Fragen entschlagen wird. Das 20-minütige Eingangsstatement, das Auskunftspersonen zusteht, könnte er indes nutzen, um sich erstmals seit dem Kollaps seines Signa-Reichs öffentlich zu Wort zu melden. Fest steht: Der Tiroler ist zu allen vier Beweisthemen geladen: 1. Cofag, 2. Informationsweitergabe und Interventionen, 3. Kooperationen staatsnaher Unternehmen und 4. staatliche Aufsicht.

Von Kika/Leiner über Igls bis zum „Chalet N“

Gefragt werden dürfte Benko, wie es zu dem Kauf des Leiner-Hauses in Wien im Dezember 2017 durch die Signa kam und welche Rolle dabei Proponenten der türkis-blauen Regierung gespielt haben. Auf der Tagesordnung stehen dürfte auch die Übernahme von Kika/Leiner durch Signa im Sommer 2018. Die Möbelkette wurde 2023 weiterverkauft, kurz darauf wurde sie in die Insolvenz geschickt. Unter die Lupe nehmen werden die Abgeordneten voraussichtlich auch das „Chalet N“ im Vorarlberger Oberlech. Der Grund: Von der Covid-Finanzierungsagentur Cofag soll es rund 1,1 Millionen Euro an Hilfsgeldern bezogen haben.

Stoff für Fragen bieten dürfte zudem das „Schlosshotel Igls“ in Innsbruck, das Benko und seiner Familie auch als privates Domizil gedient haben soll, obgleich es offiziell gewerblich genutzt wurde. Damit nicht genug könnte auch die von einem Finanzbeamten im U-Ausschuss jüngst als „überstürzt“ bezeichnete Firmensitzverlegung der Signa von Wien nach Innsbruck im Jahr 2018 thematisiert werden. Dadurch übernahm das Finanzamt Innsbruck die Agenden aus Wien. Den Abgeordneten zufolge bedeutete das eine deutlich geringere Steuerbemessungsgrundlage. Der Liveticker zum Mitlesen: