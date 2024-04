Streik bremst Produktion bei Opel-Mutter Stellantis

Aufgrund eines Streiks beim Zulieferer MA France wurde die Produktion des Autobauers teilweise lahmgelegt. Der Fertigungsstopp betreffe seit Anfang der Woche zwei Werke in Frankreich und eines in Großbritannien.

Ein Streik beim Zulieferer MA France hat die Produktion des Autokonzerns Stellantis teilweise lahmgelegt. Das Mehrmarken-Unternehmen, zu dem neben Fiat, Peugeot und Opel auch der US-Hersteller Chrysler gehört, teilte am Donnerstag mit, drei Werke in Europa hätte für mehrere Tage ihre Produktion heruntergefahren. Der Fertigungsstopp betreffe seit Anfang der Woche zwei Werke in Frankreich und eines in Großbritannien.

Die Arbeiter im Werk von MA France seien besorgt über Pläne, die Produktion nach Polen zu verlagern, sagte Brahim Aitathmane, Vorsitzender der Gewerkschaft Force Ouvriere bei Stellantis. Der Autobauer hoffe, dass die laufenden Gespräche in der Fabrik eine baldige Wiederaufnahme der Produktion ermöglichen werden, sagte ein Stellantis-Sprecher.(APA/Reuters)