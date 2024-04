Karl Nehammer mit EU-Ratspräsident Charles Michel, Emmanuel Macron, und dem belgischen König Philippe in Brüssel.

AFP

Nachdem ein Video des US-Israeli Hersh Goldberg-Polins aus der Geiselhaft aufgetaucht ist, machen Politiker Druck auf die Hamas.

17 Staats- und Regierungschefs von Argentinien bis Thailand, darunter auch Bundeskanzler Karl Nehammer, haben einen dringenden Appell an die Hamas gerichtet, die Geiseln im Gazastreifen umgehend freizulassen - nicht zuletzt auch die eigenen Landsleute. Nach der Veröffentlichung eines Videos des 23-jährigen Hersh Goldberg-Polin verstärkt die gemeinsame Stellungnahme den Druck auf die Terrororganisation, einen Deal zu akzeptieren. Die monatelangen Verhandlungen unter der Vermittlung von Katar, Ägypten und den USA haben sich wegen der Forderungen der Hamas zerschlagen.

Eine Freilassung, so ihr Argument, würde die israelische Offensive in Rafah abwenden und eine Waffenruhe einleiten. Die humanitäre Hilfe könnte in großem Stil anlaufen, die Binnenflüchtlinge innerhalb des Gazastreifens zurückkehren.