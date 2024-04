Eine globale Erfolgsgeschichte aus Österreich

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Das Novomatic-Headquarter in Gumpoldskirchen. • Beigestellt

Der Erfolg von Novomatic, Europas größtem Gaming-Technologiekonzern, fußt auf konzernweiter Innovationskraft und dem großen Engagement der weltweiten Belegschaft.

Seit Gründung im niederösterreichischen Weinort Gumpoldskirchen im Jahr 1980, wo sich auch heute noch der internationale Headquarter-Standort befindet, hat sich Novomatic dank nachhaltigen Wachstums und unermüdlichem Engagement zu einem Global Player entwickelt. Auf einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern sind dort rund 1200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den unterschiedlichsten Fachbereichen wie etwa Produktion, Softwareentwicklung, Forschung und Logistik tätig.

Im Zuge der engagierten Expansionsstrategie verzeichnet der Novomatic AG-Konzern mit weltweit über 25.300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein stetiges Wachstum und besteht aktuell aus rund 300 Tochtergesellschaften in 50 Ländern. Novomatic ist in sämtlichen Segmenten der Industrie aktiv und exportiert sein 360°-Portfolio in mehr als 120 Länder weltweit.