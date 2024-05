Ein Schummelzettel für Nationalparks

Die Biodiversität zu überwachen ist eine grundlegende Aufgabe von Naturschutzgebieten. Eine auf österreichische Initiative hin entwickelte internationale Richtlinie soll nun die Gestaltung und Umsetzung dieses Monitorings verbessern.

Derzeit sind 17 Prozent aller Landflächen der Erde Naturschutzgebiete. Und wenn die bestehenden Pläne, auf die sich die internationale Gemeinschaft im Rahmen der Globalen Biodiversitätsvereinbarung geeinigt hat, umgesetzt werden, sollen es bis 2030 sogar bis zu 30 Prozent sein.

Auch wenn Naturschutzgebiete allein die Artenvielfalt nicht bewahren können – zu sehr sind die meisten Arten von Lebensraumverlust und Klimawandel bedroht –, sind sie doch ein wichtiger Rückzugsort für viele Tier- und Pflanzenarten. Doch Naturschutzgebiete funktionieren nicht von allein. Ganz im Gegenteil: Nutzung und Erhalt der Natur müssen geregelt und gemanagt werden. Das braucht ausreichend Ressourcen und gut geschultes Personal. Nationalparks sind daher nicht nur landschaftliches Idyll, sondern auch ein signifikantes öffentliches Investment.

Kontrolle, wie gut alle geschützt sind

Um zu sehen, ob dieses Kapital auch effektiv eingesetzt wird und ob ein Schutzgebiet seine tierischen und pflanzlichen Bewohner auch tatsächlich schützt, werden sogenannte Monitoring-Programme eingesetzt. Im Laufe des Biodiversitätsmonitorings wird die Anzahl gewisser Pflanzen- und Tierarten erhoben, die möglichst repräsentativ für den Zustand des ganzen Gebiets sind, also besonders gut geeignete „Indikatoren“ sind.

Damit soll dokumentiert werden, ob sich die Artenvielfalt im Nationalpark erhält und im besten Falle vermehrt. Diese Projekte sind komplex und laufen oft über mehrere Jahrzehnte, sie stellen die Naturschutzgebiete daher vor spezielle Herausforderungen.

„Wir sehen, dass leider sehr viele Monitoring-Projekte schon nach wenigen Jahre wieder im Sand verlaufen. Es gibt oft große Probleme mit der Replizierbarkeit, aber auch technische Probleme mit der Datensammlung“, erklärt Michael Jungmeier, Inhaber der einzigartigen Unesco-Professur für das Management von Schutzgebieten an der FH Kärnten. Hier soll nun ein neuer internationaler Leitfaden für Biodiversitätsmonitoring abhelfen.

Auf österreichische Initiative hin wurden mehr als 200 Expertinnen und Experten sowie Menschen, die das Monitoring in der Praxis durchführen, befragt: Park-Ranger, Ökologen, Zoologinnen und mehr. Entstanden ist eine Guideline, die erstmals standardisierte Konzepte zur Planung und Durchführung von Biodiversitätsüberwachung in verschiedensten Ökosystemen weltweit zusammenfasst und kürzlich von der IUCN (Weltnaturschutzunion) publiziert wurde.

Liste, was man nicht vergessen darf

„Wir wollten eine Art Schummelzettel erstellen, auf dem steht, auf was man auf gar keinen Fall vergessen darf, um erfolgreiches Monitoring zu machen“, so die Ökologin Vanessa Berger, eine der Autorinnen der Studie und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Unesco-Lehrstuhl für Naturschutz. Erklärt wird anhand von vielen praktischen Beispielen, was wann und wie erfasst werden sollte.

„Es soll nicht mehr passieren, dass ein Team nach drei Jahren Datensammeln feststellt, dass ganz grundsätzliche Dinge, wie die Art des Monitorings, die gewählte Tierart oder die personelle Ausstattung und Datenspeicherung, so nicht funktionieren und das Projekt abgebrochen werden muss“, sagt Berger.

Die Checkliste soll dem Nationalpark-Management bei der Planung helfen und kann es auch unabhängiger von einzelnen Expertenmeinungen machen. Denn ohne klares Konzept können die Biodiversität-Studien nicht über Jahrzehnte und mit wechselndem Personal durchgeführt werden.

Zählen, was leicht zu finden ist

Gleichzeitig wird auf gut erprobte Methoden verwiesen, zum Beispiel auf das Beobachten von Pflanzen, die essenziell für bestimmte bedrohte Tierarten sind, anstatt das nur sehr schwierig zu findende Tier selbst zeitaufwendig zu suchen. „Wir wollen mit unserer Leitlinie vor allem die richtige Konzeption der Projekte unterstützen, und das wird sich dann auch langfristig international in wesentlich besser gesammelten Daten niederschlagen“, hofft Michael Jungmeier.

Denn egal, ob man Orchideen, Elefanten oder Schmetterlinge zählt: Erst komplette Datenreihen über Jahrzehnte geben ein aussagekräftiges Bild von der Entwicklung der Population und des Zustands eines Ökosystems. Und damit auch über die effektive Schutzkraft unserer Nationalparks.