Die Hoffnung auf ganze Zahlen erfüllt sich nicht oft

Ein Taschenrechner altert nicht, er wurde für die Unendlichkeit gemacht.

Von manchen Dingen kann man nie genug haben, und es geht jetzt nicht um Kulinarisches (wobei ein Stapel Baked-Beans-Dosen schon eine gewisse Sicherheit darstellt), sondern um Hilfsmittel für die Schule, besser gesagt, den Mathematikunterricht. Schon wieder ist kein Taschenrechner zu finden, und das letzte verfügbare Geo-Dreieck hat eine Kerbe bei 9 cm, das fällt leider beim Linien-Ziehen auf.

Wohin verschwinden diese Utensilien? Irgendwo in einem Erkerzimmer des Universums müssen sich Rechner und Dreiecke türmen, möglicherweise wurden sie aber auch als Opfergabe zum Gott der Mathematik gebracht und ihm zu Füßen gelegt. Oder besser auf seine unendlichen Wurzeln.

Bei Taschenrechnern für den Unterricht hat sich seit dem Jahre neunzehnhundertirgendwas überhaupt nichts verändert. Sie haben in den Regalen erstarrt überlebt und heißen immer noch entweder Texas ­Instrumental oder Casio. „Mein Kind hat den gleichen Taschenrechner wie ich“, sage ich zu meiner Freundin „und meiner funktioniert sogar noch.“ Damals hat man seine Schulsachen nämlich nicht verloren, und gestohlen wurde einem höchstens ein Tintenkiller, und der war schon vertrocknet.

Ihrer sei auch noch immer funktionsfähig, sagt die Freundin lachend, dabei wurden die Batterien nie gewechselt, wir hatten beide das Solarmodell, was das Überleben in irgendeiner Lade aber auch nicht erklärt. Auf ihrem Gerät in Mattgrau habe sie in Bleistift gekritzelte Formeln gefunden, sie wurden nie vom Lehrer entdeckt. Ob sie geholfen haben? Der Effekt war wohl derselbe wie der der Dosen im Vorratskasten, einfach beruhigend.

Manches bleibt immer gleich. Die Hoffnung, nach Drücken auf das Istgleich-Zeichen eine ganze Zahl auf dem Display zu sehen. Oft passierte das leider nicht.

