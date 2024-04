In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Frühling ist ein guter Zeitpunkt, um durchzulüften, aufzuräumen und zu entrümpeln. Nach einem dunklen Winter dürfen wir Ihnen die digitale Welt der „Presse“ in neuem, helleren Gewand präsentieren. Die neue Gestaltung erlaubt uns den Fokus noch stärker dorthin zu legen, wo er sein muss: Auf den Inhalt.

Sollte Ihre App noch nicht am aktuellen Stand sein, können Sie hier ein Update durchführen:

Update-Info Um in unserer App für iOS und Android alle Änderungen zu sehen, ist ein Update notwendig: >> iOS-App aktualisieren >>Android-App aktualisieren

Neu in der App

Unsere aktuellen Podcasts und Videos sind nun jederzeit in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand erreichbar. So haben Sie schnelleren Zugriff auf jene Angebote, wir zuletzt kontinuierlich für Sie ausgebaut haben.

Ihr Userprofil ist ab sofort immer links oben aufrufbar. Er versammelt alle persönlichen Inhalte und Einstellungen an einem Ort: Hier können Sie sich anmelden und Ihr Abo verwalten. Außerdem können Sie aus unserem Angebot an Push-Nachrichten wählen und unseren Autorinnen und Autoren folgen.

Auch die Merkliste finden Sie nun in Ihrem Userprofil. Sie versammelt alle jene Artikel, die Sie zum später lesen gespeichert haben.

Unser Menü haben wir für Sie aufgeräumt und neu strukturiert: Besonders wichtige und beliebte Ressorts wie „Leitartikel“ oder die Beiträge unserer „Quergeschrieben“-Autorinnen können Sie nun direkt aufrufen.

Was noch neu ist

Den wichtigsten Hintergrund für die Änderungen in der Gestaltung unserer Produkte müssen wir auch noch anführen: Auch im Layout einer Tageszeitung sammelt sich über die Jahre so manches an, was die klare Sicht verstellt. Deshalb erscheinen „Die Presse“ und „Die Presse am Sonntag“ - und somit auch das ePaper in der „Presse“-App - ab 27. April in neuem Gewand.

Auch unsere Website wurde entsprechend erneuert. Wir freuen uns, Ihnen die führende österreichische Qualitätszeitung auf allen Plattformen in frischem Design zu präsentieren.