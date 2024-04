Business Decision Insights: Der Charme eines Ökosystems

Bei der Unterstützung von Jungunternehmen durch etablierte Unternehmen geht es typischerweise vor allem um Kapital. Das ist natürlich wichtig, aber es ist eben nicht alles. Wir haben bei Mindbreeze mit BDI ein ganzes Ökosystem geschaffen, bei dem es nicht nur um Kapital und um die technologische Basis geht, sondern auch um den Markt und seine Bearbeitung. Wir wollen anderen Unternehmen unsere Basis zur Verfügung stellen, damit diese fokussiert KI-basierte Lösungen entwickeln und sich im Markt ausprobieren können. Unser in knapp 20 Jahren entwickeltes Partner- und Technologienetzwerk spart Jungunternehmer:innen Zeit und Energie, die sie dafür verwenden können, sich voll auf ihre Produktentwicklung zu konzentrieren. Die Idee ist es also, Dritten zu erlauben, Lösungen sehr rasch in unserem Ökosystem umzusetzen. Ein Erfolgsbeispiel hierfür ist Mindbreeze InTend.