Der Spargel muss heuer so einiges mitmachen

Die Spargelernte war heuer so früh wie noch nie. Dafür musste er witterungsbedingt eine Pause einlegen. Beim Grünspargel gab es Ernteausfälle. Sonst dürfte die Saison aber bis Anfang Juni dauern.

Der Spargel ist eine Diva. Allerdings eine, die heuer auch so manches mitmachen muss. Zuerst hat die Saison mit Anfang April so früh wie noch nie gestartet, wie die Landwirtschaftskammer Österreich jubelte. Also gut zwei bis drei Wochen früher als sonst.

Jetzt aber hat es den Spargel kalt erwischt, zumindest den Grünspargel, der teilweise in der Steiermark aufgrund der Minusgrade abgefroren ist. Wie geht es dem Spargel heuer? Und gibt es überhaupt noch Spargel, wenn die Saison schon so früh begonnen hat?